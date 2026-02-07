Lorenzo Sonego rinuncia al torneo di Buenos Aires: la pattuglia italiana si assottiglia in Argentina

Dal 9 al 15 febbraio, sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina), prenderà il via il cosiddetto “swing sudamericano”. Oltre all’appuntamento argentino, il programma prevede anche gli eventi di Rio de Janeiro (Brasile) e Santiago (Cile). Una sequenza di impegni che avrebbe dovuto vedere protagonisti Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, ma che invece si svilupperà in modo diverso.

Il toscano, infortunatosi nei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic e costretto al ritiro quando si trovava avanti due set a zero, ha annunciato che non prenderà parte alla trasferta sudamericana. Nelle ultime ore è arrivata anche la rinuncia di Sonego, limitatamente all’ATP 250 di Buenos Aires.

Il piemontese ha scelto di fermarsi a causa di alcuni problemi fisici, con i quali aveva già dovuto fare i conti nel corso dello Slam australiano. Resta ora da capire se Sonego sarà in campo nel successivo torneo di Rio de Janeiro. Per questo motivo, la pattuglia tricolore si assottiglia, considerando che al momento risultano iscritti Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

L’italo-argentino, reduce da un positivo percorso a Melbourne, si presenterà all’appuntamento molto motivato, mentre il romano, costretto a saltare il primo Major della stagione per i noti problemi agli addominali, dovrebbe fare il suo esordio stagionale proprio in Argentina.