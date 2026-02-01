Lorenzo Musetti infortunato: arriva il forfait per i tornei sulla terra rossa sudamericana

Quattro giorni dopo l’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal quarto di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, Lorenzo Musetti ha fornito un aggiornamento importante relativo alla sua programmazione. Il numero 5 del ranking mondiale, che ha visto sfumare l’accesso alle semifinali dell’Happy Slam per un problema all’adduttore della coscia dovendo alzare bandiera bianca dopo aver vinto i primi due set con il futuro finalista del torneo, resterà ai box per alcune settimane e salterà lo swing sudamericano sulla terra battuta.

“Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità é concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto“, scrive il tennista toscano in un post su Instagram.

Musetti sarebbe iscritto all’ATP 500 di Acapulco (23-28 febbraio), ma lo scenario più probabile dovrebbe essere quello di rivederlo in campo magari al Masters 1000 di Indian Wells tra il 4 ed il 15 marzo. In base all’andamento del percorso di recupero dall’infortunio, il 23enne carrarino potrebbe anche tornare direttamente a Miami (18-29 marzo) prima di affrontare l’amata stagione europea sulla terra rossa.