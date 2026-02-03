L’Olimpia Milano alza il muro difensivo nel secondo tempo e travolge il Baskonia in Eurolega

Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Peppe Poeta travolge il Baskonia per 109-89 ed ottiene un successo importantissimo per tenere ancora viva la speranza di qualificarsi per i Play-In. Il decimo posto continua a distare due vittorie, ma adesso nel mirino di Milano non c’è più solo lo Zalgiris, ma anche un Monaco in grandissima crisi. Tra tre giorni Milano torna nuovamente in campo e lo farà in trasferta sul campo dell’Asvel in un match che l’Olimpia non può davvero sbagliare.

In un’altra serata con tantissime assenze, Milano ritrova finalmente Devin Booker, che è grande protagonista con 21 punti a referto. Importanti anche i 19 punti di Zach LeDay e i 17 di Shavon Shields, ma in doppia cifra chiudono anche Armoni Brooks (14), Marko Guduric (10) e soprattutto Diego Flaccadori (10). Al Baskonia non bastano i 21 punti di Marcus Howard e i 19 di Timothe Luwawu-Cabarrot.

Primi minuti che vedono subito un continuo botta e risposta. Al primo mini allungo spagnolo firmato Howard e Kurucs (7-12), rispondono Shields e Booker, che schiaccia la parità (14-14). Gli attacchi continuano a fare quello che vogliono ed è sempre Booker a trascinare l’Olimpia, che tocca il +6 poi con una tripla di Brooks (30-24). L’ultima firma del quarto, però, è di Forrest e il tabellone dopo i primi dieci minuti segna addirittura 32-29 per la squadra di Poeta.

Il copione della partita non cambia e gli attacchi dominano sempre sulle difese. Una tripla di Brooks vale il nuovo +4, ma sempre il solito Howard propizia il parziale che fa rimettere la testa avanti agli spagnoli (40-41). Si prosegue sempre con un canestro da una parte e uno dall’altra, arrivando così all’intervallo con l’Olimpia in vantaggio di un solo punto, nonostante i 56 punti segnati in venti minuti.

Milano comincia con un’altra faccia, soprattutto in difesa, il secondo tempo. In attacco l’Olimpia prosegue a giocare bene e trova prima con LeDay e poi con uno scatenato Booker il +8 (67-59). Luwawu-Cabarrot prova ad accorciare, ma è ancora la coppia LeDay-Booker a firmare il nuovo allungo per Milano, che arriva anche sulla doppia cifra di vantaggio (73-63). Milano ha soprattutto alzato l’intensità difensiva e questo porta anche all’attacco a trovare ulteriori energie con la tripla di Flaccadori che vale addirittura il +16 (79-63). Sembra fatta, ma Milano ha un blackout improvviso ed il Baskonia torna sul -9, ma Shields e poi ancora Flaccadori danno respiro all’ingresso nell’ultimo quarto (84-71).

Subito la tripla di Shields e poi arrivano canestri pesantissimi dalla panchina da parte di Mannion e Ricci, con Milano che vola sul +21 (95-74). Milano scavalca il muro dei 100 punti quando mancano ancora cinque minuti alla fine del match. La partita è in pieno controllo, con la squadra di Poeta che gestisce benissimo il vantaggio e controlla anche la differenza canestri rispetto all’andata. Finisce 109-89 per Milano che almeno per una sera può davvero sorridere.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BASKONIA VITORIA 109-89 (32-29, 25-27, 27-15, 25-18)

Milano: Mannion 5, Ellis 9, Booker 21, Tonut, Brooks 14, LeDay 19, Ricci 3, Flaccadori 10, Guduric 10, Diop, Shields 17, Dunston 1

Baskonia: Howard 21, Diakite, Simmons 14, Villar, Omoruyi 7, Kurucs 9, Luwawu-Cabarrot 19, Spagnolo 1, Forrest 8, Radzevicius 4, Diop 4, Frisch 2