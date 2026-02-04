Lo strano caso di Guarino Sabaté prima delle Olimpiadi: il pattinatore spagnolo costretto a cambiare musica a una settimana dai Giochi

C’era una banana in pista. Anzi no: c’era un pattinatore, sei volte campione di Spagna, che aveva trasformato il ghiaccio in un set animato, tra ironia pop e precisione tecnica. Tomas-Llorenç Guarino Sabaté non era indicato tra i favoriti per il podio olimpico, ma aveva comunque trovato un modo per farsi notare: pattinando sulle note dei Minions, con tanto di costume giallo e salopette blu. Poi, a una settimana dalla gara che conta più di tutte, è arrivato lo stop. Non per un infortunio, non per un salto sbagliato, ma per una questione molto meno spettacolare: il copyright.

Il 26enne catalano, al debutto ai Giochi di Milano Cortina, si è visto costretto a cambiare il programma corto a pochi giorni dall’inaugurazione olimpica. La musica della saga Cattivissimo me, utilizzata per tutta la stagione, non è stata ritenuta più autorizzata, nonostante, come ha spiegato lo stesso atleta, tutte le procedure fossero state seguite regolarmente già dall’estate, con l’invio dei brani tramite il sistema ClicknClear dell’Isu.

“Scoprirlo così tardi è stato incredibilmente deludente“, ha scritto Guarino Sabaté sui social, scegliendo però un tono più da professionista che da personaggio dei cartoni. Nessuna scenata, solo la promessa di adattarsi: testa alta, pattini allacciati e via verso una nuova coreografia.

E che ne sarà del costume? Quella maglietta gialla diventata ormai un marchio di fabbrica, ispirata ai celebri omini di Illumination (Universal Pictures), aveva accompagnato l’atleta in diverse competizioni dal 2023. Un dettaglio cromatico, certo, ma anche un simbolo di identità artistica.

Dal punto di vista tecnico, la soluzione è stata pragmatica: per lo short program (2’40”) Guarino Sabaté tornerà a un medley dei Bee Gees, versione aggiornata dell’esercizio 2025. Il paradosso è che lo stesso mix, Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love, You Should Be Dancing, è diventato nel frattempo anche il programma libero del 2026 (4’). Tradotto: se dovesse qualificarsi tra i migliori 24 e accedere alla fase decisiva, porterà in gara due variazioni dello stesso tema musicale. Coerenza o necessità? Dipende dal punto di vista.

La Isu ha confermato di essere a conoscenza del caso, ricordando come le autorizzazioni musicali siano una delle sfide più spinose negli sport artistici, dove l’emozione viaggia spesso sul filo dei diritti. L’iberico sarà sul ghiaccio il 7 febbraio nello short program a squadre, poi il 10 nella gara individuale. La finale è fissata per il 13.