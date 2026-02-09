LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri iniziano la caccia ad una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

uonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Rhythm Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Rhythm Dance apre ufficialmente la gara delle coppie di danza. È il segmento, dedicato quest’anno alle musiche anni ’90, che definisce le gerarchie iniziali, quello in cui precisione, ritmo e interpretazione devono convivere senza margini d’errore, soprattutto in un contesto in cui le prime dieci coppie viaggiano racchiuse in pochi punti.

Sulla carta, il ruolo di favorite spetta ancora alle due coppie nordamericane che hanno dominato la scorsa stagione. Madison Chock ed Evan Bates, campioni del mondo in carica, restano il riferimento tecnico e artistico della disciplina: continuità, qualità dei pattini e gestione dei livelli fanno degli statunitensi il bersaglio da colpire. Alle loro spalle, ma pronti a inserirsi in ogni minimo spiraglio, Piper Gilles e Paul Poirier rappresentano l’altra faccia dell’eccellenza nordamericana, con uno stile più teatrale e un’interpretazione sempre più incisiva.

Non è un caso se gran parte delle coppie di vertice proviene dalla “scuola di Montréal”, vero epicentro mondiale della danza su ghiaccio. Da Fear/Gibson a Lajoie/Lagha, fino a Carreira/Ponomarenko e Smart/Dieck, il filo conduttore è evidente: cura maniacale dei dettagli, velocità di esecuzione e lettura moderna del ritmo, elementi che rendono la Rhythm Dance un campo di battaglia tecnico prima ancora che artistico. In questo scenario si inseriscono Charléne Guignard e Marco Fabbri, chiamati a un banco di prova che va ben oltre il semplice piazzamento. QuartI al Mondiale 2025 e ora forti della prima storica medaglia olimpica conquistata ieri nella gara a squadre, gli azzurri arrivano alla Rhythm Dance con uno status diverso, più solido e più credibile anche agli occhi delle giurie.

Il podio olimpico ha rappresentato uno spartiacque emotivo e simbolico: non solo una conferma del valore tecnico della coppia, ma anche una legittimazione definitiva nel ristretto club delle nazioni che contano davvero nella danza su ghiaccio. Guignard/Fabbri sanno che la Rhythm Dance sarà decisiva per restare agganciati alle coppie nordamericane, limitando il distacco e mantenendo aperta ogni possibilità in vista della danza libera.

Il loro obiettivo è chiaro: eseguire un programma pulito, senza sbavature sui key points, sfruttando esperienza, controllo e maturità competitiva. In una gara dove la differenza la fanno i decimi, l’Italia può ora permettersi di guardare in alto senza complessi, consapevole che il percorso intrapreso ha finalmente prodotto risultati tangibili.