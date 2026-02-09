LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: sarà primo oro per l’Olanda?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dei 1000 metri Speed skating femminili dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. La gara, che si correrà nell’impiano Milano Speed Skating Arena di Rho Fiera, si preannuncia uno scontro interno allo squadrone olandese, ma occhio alle possibili sorprese.

L’Italia ha cominciato queste olimpiadi di casa con dei risultati stellari nello Speed Skating! Al favoloso oro di Lollobrogida sui 3000 metri, si è aggiunto lo splendido bronzo del giovane Riccardo Lorello sui 5000 metri. Le carte da giocare per la nazionale azzurra sono ancora molte: dalle mass start alle gara a squadre, dai 10000 mila metri di Ghiotto alla possibile doppietta di Lollobrigida nei 5000. Oggi però sarà difficilissimo per le ragazze azzurre puntare ad una medaglia.

A difendere i colori azzurri in pista ci sarà la sola Maybritt Vigl. La giovanissima classe 2004 è una specialista della velocità, ma deve ancora crescere parecchio per puntare alle posizoni di vertice. Quest’anno la bolzanina è stata in grado di siglare il proprio personale di 1.15.93 nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Calgary. Da allora l’azzurra non è più riuscita a confermarsi su quei livelli mostrando una forma fisica via via sempre meno performante. Vigl non partirà certo per lottare per una medaglia, ma se ritroverà lo smalto migliore al momento giusto come hanno fatto i suoi compagni di Nazionale, non è da escludere l’abbassamento del primato personale.

Le favorite per il titolo sono sicuramente le olandesi. Lo squadrone orange finora non ha raccolto quanto sperato, ma la gara di oggi potrebbe regalargli il primo oro di questa edizione olimpica. Le due carte dei Paesi Bassi sono Femke Kok, dominatrice mondiale dei 500 metri, ma fra le migliori al mondo anche sulla distanza doppia, e Jutta Leerdam, che proverà a prendersi l’oro dopo l’argento di quattro anni fa a Pechino. Proprio come negli scorsi Giochi Olimpici a sfidare le olandesi sarà la nipponica Miha Takagi, oro nel 2022. Attenzione anche alla fortissima statunitense Brittany Bowe.

I 1000 metri di speed skating femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizieranno alle 17.30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Sarà una lotta sul filo dei centesimi. Buon divertimento, vi aspettiamo!