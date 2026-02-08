LIVE Snowboard, PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Roland Fischnaller guida gli azzurri, Caffont e Dalmasso outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia ambiziosa tanto al femminile quanto al maschile dopo la straordinaria stagione di Coppa del Mondo in cui gli azzurri hanno fatto incetta di vittorie e podi. 8 gli italiani in gara, 4 al maschile ed altrettante al femminile, che dalle 9.00 dovranno dapprima passare per la fase di qualificazione.

Si partirà con le eliminatorie femminili in cui l’Italia schiera Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Lucia Caffont e Sofia Valle. Non ci si dovrà far trovare impreparate nella prima scrematura in quanto il livello sarà altissimo sin dall’inizio. Donna da battere la ceca Ester Ledecka, che nelle grandi occasioni raramente stecca. Per il podio da tenere in considerazione la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, la giapponese Miki Tsubaki e l’austriaca Sabine Payer. Azzurre che però potranno inserirsi nella bagarre come dimostrato più volte nel corso della stagione.

In campo maschile la squadra italiana è stata assoluta protagonista nelle gare in calendario finora in stagione. Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti partono tutti con l’intenzione non solo di salire sul podio, ma di colpire il bersaglio grosso. Non sarà assolutamente scontato in quanto i rivali si presenteranno al massimo della forma. Occhi puntati sugli austriaci Benjamin Karl, Andreas Prommergger, Fabian Obmann ed Alexander Payer, mine vaganti il sudcoreano Lee Sangho e lo sloveno Tim Mastnak, con il tedesco Stefan Baumeister alquanto pericoloso.

Le qualificazioni del gigante parallelo di snowboard inizieranno alle 9.00, mentre le fasi decisive con il tabellone tennistico che porterà alle finali per le medaglie partiranno alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!