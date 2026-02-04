LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller sulla pista ‘Eugenio Monti’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove del singolo maschile dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si alza il sipario sulla pista ‘Eugenio Monti’ di Cortina con le prime due manche delle prove ufficiali dello slittino maschile, eventi importanti per studiare il budello in vista delle gare del weekend.

Saranno 25 gli atleti al via della prima manche della prova maschile di slittino, con 3 italiani impegnati. Tanta curiosità per vedere i primi rilevamenti ufficiali sulla pista ‘Eugenio Monti’ di Dominik Fischnaller: il trentaduenne di Bressanone sogna il podio olimpico nei Giochi di casa dopo il bronzo conquistato 4 anni fa in quel di Pechino.

Oltre a Fischnaller per l’Italia saranno protagonisti in prova anche Leon Felderer ed Alex Gufler. Particolare attenzione soprattutto ai tempi del primo, che partirà tra i possibili outsider di questa gara. In questa stagione il ventiseienne di Vipiteno ha conquistato il primo podio in Coppa del Mondo, chiudendo al terzo posto a Park City.

Ai nastri di partenza di queste prime manche dei Giochi Olimpici ci saranno tutti i migliori. Curiosità per vedere i primi riscontri su Jonas Mueller, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, e sui suoi immediati inseguitori come Felix Loch e Max Langenhan.

La prima manche delle prove ufficiali dello slittino maschile è prevista alle 19.30, mentre a seguire ci sarà la seconda. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!