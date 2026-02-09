LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: continuano i test per Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle due prove cronometrate del doppio maschile maschile di slittino in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Proseguono i test sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, molto importanti per determinare i migliori accorgimenti possibili sui materiali, sempre più importanti per la prestazione in questa particolare disciplina.

Le basse temperature, da questo punto di vista, potrebbero sorridere agli azzurri che nella giornata di ieri hanno fatto vedere cose interessanti. Nella prima prova cronometrata Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno ottenuto il miglior riscontro, precedendo gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf e i lettoni Martins Bots e Roberts Plume. Ottimi quarti anche Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.

La storia si è replicata anche nella prova cronometrata n.2 con Nagler/Malleier a fare la voce grossa, dando seguito alle ottime sensazioni destate nella prima run. Da valutare in che modo le eventuali variazioni di temperatura che ci potranno essere quest’oggi potrebbero andare a condizionare il rendimento, in considerazione che anche i rivali prenderanno degli accorgimenti.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE delle due prove cronometrate del doppio maschile maschile di slittino in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti dei test di scena sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Il tutto prenderà il via dalle 13:53. Buon divertimento!