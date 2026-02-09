LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano in pista Voetter/Oberhofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sul budello ‘Eugenio Monti’ di Cortina d’Ampezzo proseguono gli allenamenti ufficiali dei doppi femminili con la terza e la quarta manche.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer tornano in azione per continuare a studiare il budello olimpico. La coppia italiana riparte dal secondo posto ottenuto nelle prime due manche e va a caccia di nuove sensazioni in vista delle due manche di mercoledì con in palio le medaglie.

In entrambe le manche la coppia azzurra è stata battuta dalle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Nella prima manche le austriache hanno stoppato il cronometro in 53.554 precedendo le italiane di appena 6 millesimi. Nella seconda le austriache hanno chiuso in 53.576, superando Voetter/Oberhofer di 28 millesimi.

Più attardate nelle prime due manche la coppia tedesca e quella lettone. Dajana Eitberger e Magdalena Matschina hanno chiuso la prima al terzo posto (+0.410) e la seconda all’ottavo (+1.162). Marta Robeznice e Kitija Bogdanova hanno ottenuto una quarta ed una terza piazza, rispettivamente a 525 e a 536 millesimi.

Le due manche delle prove del doppio femminile di slittino sono previste alle 13.00 con 11 coppie al via.