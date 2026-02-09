LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: primi test per Bagnis e Gaspari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON FEMMINILE DALLE 8.00

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime prove dello skeleton singolo maschile, con ben venticinque atleti che tra giovedì 12 e venerdì 13 si giocheranno i posti che contano. Oggi, però, è il momento di trovare il giusto feeling con la pista della Cortina Sliding Center che ieri ha regalato la medaglia di bronzo a Dominik Fischnaller nello slittino, un ottimo risultato per tutta l’Italia intera.

A rappresentare l’Italia ci saranno ben due azzurri: parliamo di Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari che sfrutteranno al meglio le prime due batterie di prova per cercare i primi tempi per costruire le rispettive gare. L’obiettivo è fare bene, con la speranza di trovare il ritmo giusto per uno dei tre posti che contano, soprattutto per Bagnis che nel 2023 ha vinto l’argento ai Mondiali di Sankt Moritz.

Il grandissimo favorito per l’oro è ovviamente il britannico Matt Weston, il quale ha dominato la Coppa del Mondo vincendo cinque delle sette gare disputate, riuscendo a vincere anche il titolo europeo. A dargli filo da torcere ci sarà il cinese Yin Zheng, che ha chiuso la CdM al secondo posto alle spalle del già citato Weston.

La prima batteria delle prove singolo maschile di skeleton inizieranno alle 10.30, con la seconda che vedrà il suo avvio al termine della precedente. Segui con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live l’inizio del percorso che ci porterà alle finali di Skeleton singolo maschile. Buon divertimento a tutti e forza Italia!