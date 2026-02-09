LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due prove in vista della gara femminile di skeleton dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, inizia ufficialmente il programma dello skeleton con la prima prova che assegnerà le medaglie con i Cinque Cerchi.

Quale sarà il programma della giornata? Oggi, lunedì 9 febbraio, si inizierà alle ore 08.00 con il primo allenamento sulla pista olimpica. Domani, martedì 10 febbraio, si ripartirà con la seconda prova alle ore 11.00, mentre mercoledì 11 febbraio sarà la volta della terza prova alle ore 10.00. A partire da venerdì 13 febbraio, infine, toccherà alla gara vera e propria con la prima manche alle ore 16.00, quindi la seconda alle ore 17.45. Sabato 14 febbraio, infine, la terza manche scatterà alle ore 18.00, con la quarta ed ultima alle ore 19.44.

Per l’Italia saranno in azione Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli che proveranno ad inserirsi in una lotta per le medaglie che non vede una chiara favorita. Come si è visto nella Coppa del Mondo la battaglia sarà campale. La belga Kim Meylemans lancerà la propria sfida alle tedesche Jacqueline Loelling, Susanne Kreher e Hannah Neise, quindi le britanniche Tabitha Stoecker, Freya Tarbit e Amelia Coltman, senza dimenticare la ceca Anna Fernstaedt, l’austriaca Janine Flock e l’olandese Kimblerley Bos.

La prima prova della gara di singolo femminile di skeleton scatterà alle ore 08.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Buon divertimento!