LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, ma Franzoni e Paris lo sfidano! La startlist

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 36 atleti da 17 Paesi.

In casa Italia saranno quattro gli azzurri al via della gara odierna sui 36 partenti: salvo interruzioni o ritardi, Giovanni Franzoni partirà con l’11 alle 11.55.50, Dominik Paris col 12 alle 11.58.35, Mattia Casse col 14 alle 12.04.05, Florian Schieder col 15 alle 12.06.50.

Si tratta del primo titolo che verrà assegnato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’Italia confida nei suoi quattro rappresentanti, che in sede di sorteggio dei pettorali è rientrato nel primo gruppo di merito (composto dai migliori 10 atleti della disciplina), potendo così ricevere in blocco un pettorale tra il 6 ed il 15.

Allo stesso modo fanno parte del primo gruppo di merito e sono tra i favoriti per salire sul podio gli elvetici Marco Odermatt, Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. Attenzione anche allo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che partirà tra i 4 italiani, col pettorale numero 13.

La discesa maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via alle ore 11.30: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 11.00 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!