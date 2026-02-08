LIVE Scandicci-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: stellare scontro tra seconda contro prima!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Savino del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano, le due regine della pallavolo italiana che si affrontano nella partita più bella e importante dell’anno di Serie A1, pronta a regalarci un grandissimo spettacolo. Le toscane cercano una vittoria netta per avvicinarsi il più possibile alle Pantere, prime in solitaria quando mancano ormai poche partite alla fine della regular season.

Entrambe le formazioni vengono dall’ultima giornata di Champions League, con Conegliano che ha centrato la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre Scandicci dovrà prima affrontare i play off contro Novara per raggiungere il Fenerbahce al turno successivo. Per quanto riguarda le venete, la squadra di Daniele Santarelli attende una tra lo Zeren Spor e Palmberg Schwerin.

L’ultimo scontro diretto tra queste due super squadre, è avvenuto lo scorso 25 gennaio, con Conegliano che ha sconfitto 3-0 le toscane nella finale di Coppa Italia, vendicandosi della disfatta in finale del Mondiale per Club, terminata 3-1 a favore della squadra allenata da Marco Gaspari.

Il match tra Scandicci e Conegliano inizierà alle 17.00 e verrà disputato al Pala BigMat di Firenze. I giudici di gara saranno Michele Brunelli come primo arbitro, Marco Zavater come secondo e, infine, Fabio Palmieri, come assistente al videocheck. Segui insieme ad OA Sport il match più bello della Serie A1 Tigotà, grazie alla cronaca testuale in Diretta e in Live! Buon divertimento a tutti!