LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: da Daniel Grassl dipende il destino azzurro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo il debutto di ieri, oggi è il giorno del propgramma corto maschile e della free dance che potrebbero dare un’ulteriore configurazione alla gara a squadre.

Al termine della prima giornata del team event di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia si inserisce in terza posizione provvisoria, in attesa dell’ultimo segmento rimasto in programma, il programma corto maschile, che definirà le cinque nazioni qualificate alla fase decisiva per le medaglie, riservata agli esercizi liberi.

A guidare la classifica sono gli Stati Uniti, che con 25 punti sui 30 disponibili confermano il ruolo di favoriti, precedendo il Giappone, secondo con 23 punti. Alle loro spalle si colloca l’Italia, che con 22 punti occupa il terzo gradino del podio virtuale. In quarta posizione si trova la Georgia a quota 20, seguita dal Canada, quinto con 19 punti.

Resterebbe al momento fuori dalla seconda fase la Francia, sesta con 17 punti, mentre appaiono ormai tagliate fuori dalla corsa olimpica la Corea del Sud e la Gran Bretagna, appaiate a 11 punti, così come la Cina, nona con 10, e la Polonia, che chiude la classifica in decima posizione con 6 punti.

Il singolo maschile, forse il segmento più strategico. Stati Uniti e Giappone, con Ilia Malinin e Yuma Kagiyama, partono avanti, ma alle loro spalle la bagarre è totale. Tutti scenderanno in pista sabato, conoscendo già lo scenario complessivo, e questo potrà influenzare scelte e rischi. Per Grassl l’obiettivo è chiaro: avvicinare quota 100 punti, con un layout ambizioso ma calibrato sulla situazione generale.

Si comincia a partire dalle ore 9.55 con la rhythm dance e si prosegue alle 19.45 con il programma corto maschile e alle 22.05 la free dasnce.