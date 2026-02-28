LIVE Paolini-Bucsa, WTA Merida 2026 in DIRETTA: c’è la spagnola sulla strada della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della seconda semifinale nel programma di oggi del WTA 500 di Merida. Ad incrociare le racchette saranno la portacolori del bel paese Jasmine Paolini e l’iberica Cristina Bucsa. È un torneo importante per l’azzurra classe ’96 che dopo un inizio di stagione in chiaroscuro ha bisogno di ritrovare fiducia e risultati. Nei match precedenti ”Jas” ha sconfitto al secondo turno l’australiana Hon con lo score di 6-0 6-2 e ai quarti ha ottenuto la vittoria in tre set contro la britannica Boulter. Quest’ultima partita è stata molto importante dal punto di vista psicologico in quanto la toscana, dopo aver perso il primo per 6-0, ha ritrovato tranquillità e si è aggiudicata il match con un doppio 6-3 forte di una bella prova che dà morale in cascina.

La spagnola, non avendo usufruito di nessun ”bye”, conta una partita in più rispetto l’azzurra. Al primo turno ha sconfitto con un doppio 6-2 la croata Vekic. Il secondo turno l’ha vista contro la canadese Stakusic dove ha portato a casa il match con il punteggio di 7-6 6-3. Ai quarti la nativa di Chișinău si è aggiudicata la partita per 6-3 6-4 contro la turca Sonmez. Dunque un percorso interessante quello della classe ’98 che ne evidenzia lo stato di forma. Per Paolini non sarà un match da sottovalutare nonostante la distanza di classifica tra le due. Bucsa è infatti al 63esimo del ranking WTA. Paolini al 7.

La toscana ha mostrato nell’arco delle due partite giocate nel torneo un tennis dinamico e aggressivo. Oltre un buon adattamento sui campi in cemento del torneo. L’iberica, che è più propensa al doppio rispetto il singolare, specialità in cui ha vinto il bronzo alle Olimpiadi del 2024, gioca un tennis veloce e d’attacco, con diverse giocate sotto rete a dimostrazione della bravura nei pressi della rete. Pur, a sua detta, la sua superficie preferita sia l’erba per la varietà del gioco. Sembra trovarsi molto bene anche nel cemento. Dove riesce a ben adeguare il suo stile principalmente offensivo. La portacolori del bel paese però non è da meno. E potenzialmente, ha tutte le qualità per scalfire il gioco avversario.

Bucsa è in finale nella specialità del doppio in questa competizione. Chissà che il duplice impegno non la condizioni a livello di energie fisiche e mentali. La nativa di Castelnovo di Garfagnana si presenterà probabilmente più riposata in vista del match. Questo fattore non è sempre decisivo, ma in diverse occasioni può condizionare il match. Un’altra questione importante sarà chi avrà più motivazione nell’aggiudicarsi la partita. Da parte di Paolini questo è indiscutibile dato il periodo tennistico che sta vivendo e la buona volontà da parte dell’azzurra di riscattarsi. Per la spagnola sarà interessante constatare se quanto di buono ha fatto vedere in questa settimana le sarà di supporto anche nelle fasi finali del torneo.

Nella parte basse del tabellone ci sono Frech e Zhang. Chi uscirà vincitrice da questo match troverà quindi in finale la polacca o la nativa di Tianjin. Finale che a prescindere dalla combinazione, vede tutte partite interessanti e con esiti prettamente incerti. Seppur almeno sulla carta Paolini e Frech potrebbero essere le due vincitrici più probabili nelle rispettive semifinali. La seconda semifinale del WTA 500 di Merida si terrà sul Campo Centrale e si giocherà non prima delle 2:10 ora italiana. Preceduta da Codolo/Xu opposte a Haverlag/Lumsden e Frech contro Zhang. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!