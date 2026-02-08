Live Sport

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: domenica rovente con sci alpino, snowboard e curling

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 minuti fa

il

Laura Pirovano / LaPresse

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA

