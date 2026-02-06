Live Sport
LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: entra nel vivo il curling, debutta il pattinaggio artistico
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA