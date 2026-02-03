LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra l’Olimpia Milano e il Baskonia, valida per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega di basket, con palla a due alle 20.30.

Torna in campo la squadra di Peppe Poeta dopo il ko subito in campionato contro Brescia, ma anche dopo il ritorno al successo proprio in Eurolega, settimana scorsa contro il Partizan. La zona play-in dista due vittorie e contro gli spagnoli è d’obbligo vincere al Palalido per restare aggrappati alla speranza di una postseason europea.

Anche il Baskonia è reduce da un successo europeo, contro lo Zalgiris Kaunas, ma anche gli spagnoli hanno perso in campionato nel weekend, cedendo a Tenerife. Ma nella sfida si è messo in luce Matteo Spagnolo, con 21 punti, e sicuramente Paolo Galbiati si affiderà all’azzurro per conquistare la vittoria, con Spagnolo che si esalta quando affronta Milano. Da tenere d’occhio anche l’ex Tim Luwawu-Cabarrot, così come Markus Howard.

La sfida tra Olimpia Milano e Baskonia inizierà alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!