LIVE Novara-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida tra quinta e terza in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Igor Gorgonzola Novara e Numia Vero Volley Milano, partita valevole per la decima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 2025/2026.

Sfida di lusso nella parte alta della classifica: al Pala Igor di Novara la quinta forza del campionato ospita la terza, in un giornata che potrebbe stravolgere la classifica di questa regular season. Prima di questa giornata davanti a tutt c’è Coneglano con 60 punti davanti a Scandicci (56), Milano (52), Chieri (48) e Novara (46). Queste cinque formazioni si giocano le posizioni nobili per guadagnare il fattore casa nei playoff.

Novara arriva a quest’appuntamento dopo la netta vittoria nell’ultima giornata della Cev Champions League. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi ha sconfitto 3-0 il Benfica, chiudendo il girone in seconda posizione ed assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale dove affronterà Scandicci in un derby tutto italiano. Nell’ultima giornata di A1 Novara ha ottenuto una vittoria convincente in 4 set contro Vallefoglia.

Anche Milano dovrà passare dagli ottavi di finale nella Cev Champions League 2025/2026. Nell’ultima giornata disputata mercoledì scorso le ragazze di Stefano Lavarini si sono arrese al tiebreak alle turche dell‘Eczacibasi, finendo il girone al secondo posto. Nell’ultimo incontro di A1 Egonu e compagne hanno sconfitto con un netto 3-0 Firenze.

L’incontro tra Novara e Milano è in programma al Pala Igor alle 16.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!