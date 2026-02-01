LIVE Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: serve l’impresa del decennio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Spagna valido per i quarti di finale degli Europei di calcio a 5 2026, che si stanno disputando in Lettonia, la Lituania e la Slovenia. Gli azzurri del commissario tecnico Salvo Samperi hanno bisogno di un’impresa per impensierire la fortissima nazionale iberica, campionessa europea per sette volte nella sua storia.

L’ultimo europeo della nostra Nazionale risale al 2014, mentre per gli spagnoli la vittoria continentale manca dal 2016, praticamente dieci anni: gli iberici giocano per ottenere per l’ottava volta il trofeo della competizione, gli azzurri invece per ribaltare il pronostico assolutamente contrario ad un eventuale passaggio del turno dei nostri ragazzi.

L’Italia è passata da seconda della classe del Gruppo D, perdendo 2-6 contro il Portogallo, vincendo 4-0 contro la Polonia e pareggiando 2-2 contro l’Ungheria. Per quanto riguarda la Spagna, la nazionale di Jesus Velasco ha passato il Gruppo C a punteggio pieno con le vittorie per 4-1 contro la Slovenia, 2-0 per la Bielorussia e 10-3 contro il Belgio, e non hanno intenzione di fermarsi.

Il match tra Italia e Spagna inizierà alle 19.30 e verrà disputato all’Arena Stozice di Lubiana, capitale slovena. Come detto, gli azzurri hanno bisogno di un’impresa per rovesciare il pronostico favorevole alla Furia Roja. Segui il match della Nazionale in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza Italia!