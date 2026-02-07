LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro match fondamentale verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Norvegia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul ghiaccio per un altro scontro diretto per la semifinale.

Il cammino dei campioni olimpici uscenti è iniziato nel secondo giorno di gare con una convincente vittoria contro la Corea del Sud (8-4) prima di subire una pesante sconfitta contro il Canada, che ha interrotto la striscia di imbattibilità degli azzurri per 7-2. Nella giornata di ieri Mosaner e Constantini hanno rialzato immediatamente la testa, vincendo e convincendo con Svizzera (12-4) ed Estonia (7-4) e riavvicinando le prime posizioni del round robin.

Nella giornata odierna l’Italia affronterà prima la Svezia nella sessione pomeridiana e poi la Norvegia in quella serale. Sarà importante per gli azzurri riuscire a capire velocemente il ghiaccio, che nei primi match di questa rassegna olimpica ha nascosto molteplici insidie alle nazionali.

La Norvegia arriva a questa giornata di gare in settima posizione con 1 vittoria e 3 sconfitte. Il duo norvegese, composto da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, è stato sconfitto da Gran Bretagna (6-8), Stati Uniti d’America (6-8) e Canada (3-6) prima di battere nettamente la Svezia (9-0).

L’incontro tra Italia e Norvegia è in programma nella sessione serale che inizierà alle 19.05. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!