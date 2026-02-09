LIVE Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vincere per sognare i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, terzo impegno delle azzurre nel gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre guidate dall’head coach Bouchard daranno tutto contro le nipponiche per restare in corsa per i quarti di finale, obiettivo già raggiunto dalla Svezia. Appuntamento alle 12.10 per Mattivi e compagne, in una Milano Rho Ice Arena che ribollirà di passione.

Il match contro le asiatiche sposterà l’ago della bilancia in un senso o nell’altro per le italiane nella corsa ai quarti di finale. Nel girone B sono tre i posti a disposizione per i playoff, ed attualmente le azzurre occupano la terza posizione dopo il successo ottenuto ai danni della Francia e la sconfitta contro le fortissime svedesi. La vittoria spalancherebbe le porte dei quarti di finale alle padrone di casa, ma guai a sottovalutare il team nipponico.

Bouchard dovrà chiedere il massimo da capitan Mattivi, Tutino, Della Rovere, Stocker ed in generale da tutto il roster. Il coach canadese ha più volte mostrato di voler tenere sulla corda tutte le giocatrici a disposizione con l’intento di poter essere sempre attive e propositive sul ghiaccio. Servirà inoltre la miglior Fedel per chiudere la gabbia italiana. Per quel che riguarda il Giappone occhi puntati su Ukita, Ito e Maeda, marcatrici nella vittoria contro la Francia, ed al portiere Mashuhara.

Italia-Giappone, match valido per il gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile, inizierà alle 12.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!