LIVE Italia-Francia, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: caccia ad una storica vittoria!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la prima giornata del gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre di Eric Bouchard infiammano la Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano lanciando la sfida alle cugine d’oltralpe. Incontro da non fallire per la compagine italiana, nel girone completato da Germania, Svezia e Giappone.

Il gruppo azzurro sogna di far appassionare i tifosi che riempiranno gli spalti. Nel roster un giusto mix di atlete nate e formate in Italia, ed altre con origini del Bel Paese e formazione nordamericana. La punta di diamante sarà Laura Fortino, ma attenzione anche a Franziska Stocker e Amie Fielding Varano, giocatrici che giocano nel campionato svedese. Il riferimento sarà capitan Nadia Mattivi, mentre tra le giovani proveranno ad emergere Matilde Fantin e Kristin Della Rovere. Martina Fedel, Gabriella Durante e Margherita Ostoni saranno chiamate a difendere la “gabbia” dell’Italia.

Le transalpine occupano il 14° posto del ranking mondiale, mentre le azzurre sono 17esime. Roster ricco di atlete di livello internazionale con l’attaccante Chloè Aurard-Bushee principale arma offensiva e la capitana Lore Baudrit ricca di fisicità ed esperienza. Tra gli estremi difensori ci sarà anche Alice Philbert, portiere delle Aquile di Bolzano e dunque conosciuta dal pubblico italiano. Sarà una sfida da non perdere con la posta in palio che potrebbe indirizzare il cammino della squadre vincitrice in vista dei playoff.

Italia-Francia, match valido per la prima giornata del gruppo B del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile, inizierà alle 14.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!