LIVE Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa a caccia della semifinale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, incontro valido per la terza giornata del gruppo E della seconda fase ai gironi degli Europei femminili di pallanuoto 2026. A Funchal (Portogallo) va in scena un autentico spareggio per le semifinali, con la Grecia ormai già certa di aver griffato il primo posto del raggruppamento. Appuntamento alle 16.30 con l’inizio della sfida.

Le ragazze guidate da Carlo Silipo non potranno fallire. Il CT azzurro si affida all’esperienza di capitan Cocchiere, Bianconi, Tabani e Marletta. Servirà mettere in acqua una difesa aggressiva pronta poi a ripartire verso la porta avversaria in caso di recupero palla. La vittoria permetterebbe alle azzurre di staccare il pass per le semifinali del torneo continentale. “Dobbiamo essere più consapevoli della nostra forza. A tratti abbiamo tenuto testa alle campionesse del mondo e possiamo giocarcela con tutte”, ha commentato Silipo a margine del KO contro la Grecia.

Francia che dovrà provare il tutto per tutto dopo aver steccato contro la Croazia. Le transalpine arrivano dal gruppo A al pari delle elleniche. Nel primo raggruppamento hanno superato nettamente la Slovacchia, aggiudicandosi poi lo scontro diretto per 13-11 sulla Germania. L’ultima sfida tra le azzurre e le cugine d’oltralpe risale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in cui l’Italia si arrese a sorpresa per 9-8 avanzando comunque ai playoff.

La sfida tra Italia e Francia, valida per la terza giornata del gruppo E della seconda fase ai gironi degli Europei femminili di pallanuoto 2026, inizierà alle 16.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!