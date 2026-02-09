LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale dello slopestyle femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La gara, divisa in tre manche, vedrà protagonista anche l’unica italiana che ha preso parte a questa disciplina, si tratta della giovanissima Maria Gasslitter.

Dopo il forfait di Flora Tabanelli, che ha deciso di risparmiarsi per il Big Air, Gasslitter è rimasta l’unica azzurra in gara. La classe 2006 non sembra aver accusato il peso di tutta la spedizione sulle sue spalle ed è riuscita a qualificarsi in finale alla sua prima esperienza olimpica. Con il punteggio di 54.66 l’azzurra ha agguantato l’ultima posizione buona per l’accesso alla finale.

I trick compiuti da Gasslitter non hanno il coefficiente di difficoltà dei salti che le atlete migliori riescono a chiudere; l’italiana però ha fatto della pulizia del gesto la sua arma vincente per arrivare in finale. Per Gasslitter si tratta di un grandissimo risultato, un anno fa non aveva nemmeno debuttato in Coppa del Mondo la giovane di Bressanone. Replicare il suo miglior piazzamento in stagione, il quinto poso di Snowmass, sarebbe quasi come una medaglia per lei!

A dettare legge in qualifica è stata la svizzera Mathilde Gremaud, Campionessa Olimpica di Pechino 2022 che è ha ottenuto il punteggio di 79.15. La seconda, la cinese Ailing Eileen Gu, ha un distacco abissale dalla prima. La modella e volto simbolo della disciplina si è fermata a 75.30 punti; oggi dovrà alzare l’asticella per provare ad agguantare la medagia dal metallo più pregiato. Terza in classifica la britannica Kirsty Muir (64.98).

La finale dello slopestyle femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si terrà nello splendido Snow Park di Livigno, Comincerà con la prima manche alle 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti! Buona divertimento!