LIVE Firenze-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta difficile per le lombarde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Serie A1 italiana femminile di pallavolo che vede di fronte l’Azzurra volley Firenze e la Numia Vero Volley Milano in un confronto della 22^ giornata di campionato che si preannuncia acceso.

Meneghine che partono favorite, visto l’ottimo momento di forma tra campionato nazionale e Champions. Momento d’oro per Egonu e compagne, reduci da cinque successi consecutivi tra Italia ed Europa. Mancano 5 partite alla conclusione della regular season e Milano vuole ipotecare la zona playoff così da programmare i prossimi mesi di lavoro con più agio e forte della terza piazza provvisoria nella massima lega italiana.

Buone notizie per coach Lavarini, che per la sfida odierna ritrova Emma Cagnin, assente martedì contro l’Olympiacos per influenza. La veneta è anche una ex del match e vedremo quanto sarà utilizzata dall’allenatore meneghino, visto quanto importante può rivelarsi la gestione della rosa in una stagione lunga e su più fronti. Le giocatrici di Firenze e cercano punti preziosi per la salvezza,visto che al momento si trovano in settima piazza con 24 punti all’attivo ma ben 10 di ritardo dalla sesta, la Megabox Vallefoglia.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di Serie A1 italiana femminile di pallavolo che vede di fronte Il Bisonte Firenze e la Numia Vero Volley Milano. Si parte alle 17.00, vi aspettiamo!