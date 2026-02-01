LIVE Conegliano-Macerata, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà turn-over per le padrone di casa?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Prosecco DOC Antonio Carraro Imoco Conegliano ed Cbf Balducci Hr Macerata, partita valevole per la nona giornata di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 2025/2026.

Le fresche campionesse della Coppa Italia fanno la loro prima uscita al PalaVerde. Davanti al proprio pubblico le pantere vorranno provare a riportare in campo il livello e la serenità mostrata nella final four di Torino, dove hanno battuto Novara e Scandicci senza concedere set, e la Champions League, dove hanno sconfitto nettamente lo Zeren Ankara.

Dall’altra parte della rete ci sarà l’ostica formazione di Macerata. La squadra marchigiana cerca dei punti preziosi per mantenere il margine di sicurezza sulla zona retrocessione, che al momento dista 4 punti, ed avvicinare l’ottavo posto, ultimo utile per i play-off.

Curiosità legata soprattutto al sestetto di Santarelli. Il tecnico di Conegliano potrebbe anche scegliere di far tirare il fiato alle titolarissime dopo una settimana estremamente densa di impegni, pescando dalla panchina nomi pesanti come quelli di Sillah, Daalderop e Lubian. L’allenatore delle venete potrebbe anche scegliere di schierare la formazione tipo, almeno in partenza, decidendo di posticipare il turn-over alla sfida di Champions League, dove hanno già conquistato il primato del girone.

La sfida tra Conegliano e Macerata scatterà alle 17.00 al PalaVerde.