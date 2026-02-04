LIVE Conegliano-LKS Commercecon Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: primo posto già sicuro, sarà turn-over?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la sesta giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone D tra A. Carraro Prosecco DOC Conegliano e LKS Commercecon Lodz. La fase a gironi della Champions League femminile va in archivio anche per il girone D, che mercoledì 4 febbraio alle 20.30 propone al Palaverde una sfida dal pronostico segnato: A. Carraro Prosecco DOC Conegliano contro ŁKS Commercecon Łódź. Un appuntamento che chiude il percorso europeo preliminare delle Pantere e che offrirà a Daniele Santarelli l’occasione ideale per gestire le rotazioni e dare spazio a molte seconde linee.

Conegliano arriva infatti all’ultima giornata senza alcuna pressione di classifica. Il primo posto nel raggruppamento è già matematicamente acquisito, così come la qualificazione diretta ai quarti di finale, privilegio riservato esclusivamente alle prime classificate dei cinque gironi. Un traguardo centrato con autorità: cinque vittorie in cinque partite, appena due set persi e una sensazione costante di dominio, ribadita anche nei confronti diretti con Dresdner SC e Zeren Spor Kulübü Ankara. Il match contro Łódź assume quindi i contorni di un test di continuità, utile soprattutto a mantenere alto il ritmo partita in vista della fase a eliminazione diretta. Un’esigenza che si inserisce in un momento estremamente positivo anche sul fronte interno: Conegliano guida infatti la Serie A1 con 60 punti, frutto di 21 vittorie in 22 gare, ed è reduce da una lunga striscia di successi tra campionato, Coppa Italia e Champions League, confermandosi come una delle squadre più solide e complete del panorama europeo.

Decisamente diversa la situazione dell’ŁKS Commercecon Łódź, che chiude il girone all’ultimo posto, ancora a zero punti dopo cinque sconfitte consecutive. Il doppio confronto con Conegliano si è rivelato particolarmente complicato, con due ko per 3-0 che hanno evidenziato il divario con le big continentali. Il percorso europeo non ha sorriso alle polacche, ma il quadro cambia guardando al campionato nazionale, dove Łódź resta una formazione competitiva, attualmente quinta in classifica con 10 vittorie in 14 partite.

Dal punto di vista tecnico, la regia della squadra polacca è affidata ad Angelika Gajer, 27 anni, giocatrice di grande esperienza nel campionato polacco, arrivata lo scorso anno dal MOYA Radomka Radom. In alternanza c’è Wiktoria Kowalczyk, 23 anni, rientrata in patria dopo una lunga esperienza nel college statunitense con le St. John’s Red Storm. Il ruolo di opposto è occupato dalla giovane ucraina Anastasiia Hryshchuk, classe 2003, al quarto anno all’ŁKS, con la brasiliana Daniela Cechetto pronta a subentrare. In banda spicca una conoscenza del volley italiano come Mariana Brambilla, arrivata in estate da Cuneo, affiancata dalla polacca Daria Szczyrba, ex Raiffeisen Volley Glaronia. Dalla panchina possono dare contributo esperienza e fisicità Regiane Bidias, 39 anni, con un passato anche a Perugia, e la canadese Thana Fayad. Al centro spazio a Anna Obiała e Sonia Stefanik, mentre il reparto difensivo è guidato dal libero Anna Pawłowska.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida valida per la sesta giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone D tra A. Carraro Prosecco DOC Conegliano e LKS Commercecon Lodz, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!