LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali Under 23 femminili di ciclocross 2026. Hulst, nei Paesi Bassi, si prepara a vivere la terza e ultima giornata della rassegna iridata del ciclocross. La grande chiusura della manifestazione sarà riservata alla gara più attesa, l’élite maschile.

L’Italia punta a rimpinguare il suo bottino nel medagliere dopo aver chiuso la giornata di ieri a bocca asciutta e chissà che un provvidenziale aiuto non possa arrivare anche da quella che, molto probabilmente, rappresenta la gara più particolare dell’intero calendario iridato se si pensa a come viene strutturata nel corso della stagione.

Non esiste infatti, nel corso della stagione, una Coppa del Mondo di categoria e le ragazze afferenti a quel determinato limite di età gareggiano nella gara della categoria élite femminile e ricevono poi i punti per la classifica in base al piazzamento che riescono ad ottenere nel corso delle varie gare.

In forza di quanto appena affermato risulta abbastanza difficile riuscire a sbilanciarsi in pronostici per l’assenza di una serie di dati che possano offrire un quadro chiaro dei rapporti di forza tra le varie contendenti alla vittoria finale. La favorita per il titolo iridato, doveroso ricordare che ogni gara deve essere sempre corsa, sembra essere la francese Célia Gery, mentre le speranze italiane saranno affidate all’unica rappresentante della formazione tricolore al via, Elisa Ferri.

La seconda gara dell'ultima giornata della rassegna iridata partirà alle 13:10.