LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel farebbe la storia in caso di ottavo titolo

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova elitè maschile dei Mondiali di ciclocross 2026. Dopo una lunga ed intensa stagione è finalmente arrivato il giorno di assegnare il titolo di campione del Mondo, con Mathieu Van der Poel che proverà a mantenere sulle proprie spalle la maglia iridata.

L’olandese è il favorito assoluto per questa gara. Nel circuito di Hulst (Paesi Bassi) Van der Poel proverà a riscrivere nuovamente le pagine della storia di questa disciplina: un successo nella gara iridata odierna permetterebbe al neerlandese di diventare l’atleta più vincente ai Mondiali del ciclocross, ottenendo l’ottavo successo e staccando Eric De Vlaeminck, fermo a quota sette.

Van der Poel ha dominato la stagione della Coppa del Mondo, conquistando 8 vittorie. I principali avversari dell’olandese sarà i belgi Thibau Nys, Nielse Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure e Toon Aerts. Curiosità per capire quale sarà l’atteggiamento degli altri corridori dell’Olanda, come Tibor Del Grosso e Joris Nieuwenhuis, che forti della presenza di VdP potrebbero rimanere più nascosti conservando energie per il finale.

In casa Italia l’unico rappresentante sarà Filippo Fontana. L’azzurro parte tra le seconde linee di questa gara e proverà a stupire tutti. Per il classe 2000 si tratta un buon test per giudicare il proprio livello con i migliori del mondo, tentando di chiudere il più avanti possibile.

La partenza della gara è prevista per le 15.10. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prova elitè maschile dei Mondiali di ciclocross 2026 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!