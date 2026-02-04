LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: torna Simone Consonni nell’omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026, a Konya, Turchia.

Il programma della giornata è diviso in due parti, e solamente nella seconda si assegneranno le medaglie. La prima sessione di gara, che inizierà alle 12.15 (orario italiano), sarà aperta dalle qualificazioni dell’Omnium uomini e del chilometro donne, con la prima disciplina che tornerà, poi, in pista con la prima prova: lo scratch. La seconda prova, la tempo race, chiuderà la mattinata turca e succederà alle qualificazioni dell’inseguimento individuale donne.

La serata turca incomincerà, alle 16.30 italiane, con le semifinali della velocità maschile (detta anche sprint), tra le due manche ci sarà in mezzo la terza prova dell’Omnium maschile, l’eliminazione. Si continuerà con la finale del chilometro femminile e gli spareggi delle semifinali dello sprint uomini. Assisteremo, poi, alla finale dell’inseguimento individuale femminile e alla quarta ed ultima prova dell’Omnium maschile: la gara a punti. A chiudere la serata ci saranno le prime due manche della finale dello sprint maschile, con gli eventuali spareggi che verranno disputati dopo la corsa a punti donne.

Favorita nel chilometro donne Hatty van de Wouw (Paesi Bassi), campionessa mondiale ed europea, in questa disciplina, la scorsa stagione. La connazionale Steffie van der Peet e la britannica Kate Richardson proveranno a rovinarle i piani. Per l’Italia presenti Miriam Vece e Matilde Cenci. La prima ha ottenuto in questa disciplina già due bronzi a livello continentale, nel 2020 e 2022 (quando la gara era ancora impostata sui 500 metri), oggi la top 5 sarebbe un grande risultato. La seconda, invece, ha vinto l’oro mondiale fra le juniores lo scorso anno, e al debutto fra le élite vorrà subito fare bene. Tanti nomi interessanti nell’Omnium uomini tra cui Iuri Leitao (Portogallo), Sebastian Mora Vedri (Spagna), Rasmus Lund Pedersen (Danimarca), Milan van de Haute (Belgio) e Yanne Doronbos (Paesi Bassi), con il nostro Simone Consonni che proverà a dire la sua e migliorare l’argento del 2024. Per il lombardo sarà fondamentale essere costante in tutte le quattro prove, qualità che, negli anni, ha già dimostrato di possedere.

Nell’inseguimento femminile grandi speranze per Federica Venturelli. La cremasca ha vinto, fra le categorie inferiori, le ultime 4 edizioni della disciplina, oggi una medaglia fra le élite è possibile. Lotte Kopecky (Belgio) e Josie Knight (Gran Bretagna) sono le principali rivali per l’azzurra, attenzione, anche, a Mieke Kroge (Germania), Mathilde Gros (Francia) e Mischa Bredewold (Paesi Bassi). Per l’Italia è presente, inoltre, Linda Sanarini, già bronzo nell’inseguimento a squadre (dove era presente anche Venturelli), in pista per acquisire esperienza e ottenere un piazzamento di livello, tenendo conto dei diciannove anni di età. Harrie Lavreysen è pronto a sbaragliare nuovamente la concorrenza nella velocità uomini, per quello che sarebbe il quindicesimo titolo europeo, Matthew Richardson (Gran Bretagna) cercherà di rovinargli la festa. Nessun italiano invece, con Stefano Minuta che è stato eliminato, ieri, agli ottavi di finale, mentre Mattia Predomo è uscito nei sedicesimi di finale. Nella corsa a punti femminile favorita d’obbligo Lotte Kopecky (Belgio), che potrebbe, però, pagare le fatiche dell’inseguimento individuale. A dare battaglia ci saranno Anita Stenberg (Norvegia), Leina Ressner (Germania) e Sophie van Rooijen (Paesi Bassi). Per l’Italia presente la 2006 Anita Baima, in pista per sfidare le migliori e ottenere un piazzamento di livello.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale degli Europei di ciclismo su pista 2026. L’inizio della prima sessione è previsto per le 12.15. Buon divertimento!