LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: c’è Elisa Balsamo nell’omnium!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. La giornata odierna in chiava italiana sarà sicuramente caratterizzata principalmente dall’Omnium femminile, dove Elisa Balsamo proverà a conquistare il secondo titolo continentale in questa specialità; il primo fu vinto ormai 6 anni fa agli europei di Plovdiv.

La prima prova della giornata sarà lo scratch maschile, gara in cui gli azzurri schierano l’espertissimo Francesco Lamon, campione di tutto con l’inseguimento a squadre. A seguire scenderanno in pista i massicci sprinter per la qualificazione della velocità individuale maschile; per l’Italia scenderanno in pista i giovani Mattia Predomo e Stefano Minuta, già di bronzo in questa edizione degli europei nella sprint a squadre assieme a Matteo Bianchi.

Una delle discipline storiche della pista sarà in programma oggi nel velocissimo velodromo turco: l’inseguimento individuale maschile. Una specialità che negli ultimi anni ha regalato immense gioie all’Italia, ma che in questa edizione continentale difficilmente potrà portare medaglie in chiave azzurra. Gli italiani in gara saranno il duo di giovani formato da Renato Favero e Etienne Grimod, già protagonisti dell’inseguimento a squadre assieme a Lamon e Galli. In serata ci saranno anche le fasi finali della velocità individuale femminile, che purtroppo non vede azzurre al via dopo l’eliminazione di Vece ai quarti.

La terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026 inizierà alle 10.30 con la prima heat dello scratch maschile.