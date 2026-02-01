LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2026, meeting internazionale in programma a New York (USA), secondo appuntamento Gold del World Athletics Indoor Tour 2026. Dopo l’esordio spettacolare e ricco di primati a Boston, il World Indoor Tour fa tappa a New York per uno degli appuntamenti più iconici dell’intera stagione indoor: i Millrose Games, in programma domenica 1 febbraio. La seconda tappa del circuito Gold si annuncia come un nuovo banco di prova di altissimo livello, capace di rinnovare grandi rivalità e, potenzialmente, di riscrivere ancora una volta i libri dei record.

Molti degli atleti al via utilizzano questo segmento della stagione come passaggio chiave verso i Mondiali indoor di Kujawy Pomorze 2026, in calendario a marzo, senza perdere di vista una stagione all’aperto che culminerà con il World Athletics Ultimate Championship di settembre. New York, come spesso accade, diventa così crocevia di ambizioni, forma fisica e spettacolo puro.

Uno dei piatti forti del programma sarà la sfida sui due miglia, che vedrà protagonisti Josh Kerr, Grant Fisher e Cole Hocker. Kerr, campione del mondo dei 1500 nel 2023, proprio al Millrose Games aveva firmato nel 2024 il record mondiale indoor della distanza in 8:00.67, precedendo Fisher e Hocker in una gara rimasta memorabile. Da allora, Fisher ha compiuto un salto di qualità impressionante, stabilendo record mondiali indoor nei 3000 e nei 5000 metri e conquistando due medaglie olimpiche, mentre Hocker ha arricchito il proprio palmarès con titoli olimpici e mondiali. A rendere ancora più competitivo il campo partenti ci saranno Jake Wightman e l’australiano Ky Robinson, pronti a inserirsi nella lotta.

Grande attesa anche per la Wanamaker Mile, uno degli eventi simbolo del meeting. Hobbs Kessler, reduce dal record mondiale indoor dei 2000 metri ottenuto a Boston, torna in pista per sfidare Yared Nuguse, a caccia della quarta vittoria consecutiva nel miglio newyorkese. Nuguse, bronzo olimpico sui 1500, un anno fa aveva firmato il primato mondiale indoor poi migliorato da Jakob Ingebrigtsen. Tra gli outsider spiccano Cameron Myers, Andrew Coscoran, Ollie Hoare e Robert Farken. Il settore femminile propone gare altrettanto intriganti. Nel miglio si sfidano atlete di primo piano come Jessica Hull e Linden Hall, opposte alle kenyane Dorcus Ewoi e Susan Ejore-Sanders, oltre alle statunitensi Heather Maclean, Nikki Hiltz e Sinclaire Johnson. Il 1000 metri vedrà invece il confronto tra la campionessa mondiale indoor degli 800 Tsige Duguma, Sage Hurta-Klecker e Jemma Reekie, mentre i 3000 metri promettono grande qualità con Nozomi Tanaka, Hannah Nuttall e alcune delle migliori interpreti NCAA.

Spettacolo assicurato anche negli 800 maschili, con cinque atleti accreditati di tempi sotto l’1:43, tra cui Bryce Hoppel, Donavan Brazier e Cian McPhillips, già protagonisti a Boston. Nei 60 ostacoli, riflettori puntati sul ritorno di Devynne Charlton, primatista mondiale, opposta a Danielle Williams in una rivincita ad alta tensione. Completano un programma ricchissimo le gare di velocità, i 600 metri, il getto del peso con Joe Kovacs e il grande ritorno di Katerina Stefanidi nel salto con l’asta, al rientro dopo la maternità.

