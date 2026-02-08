LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA: torna in gara Larissa Iapichino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Karlsruhe, quinta tappa Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Occhi puntati in chiave azzurra su Larissa Iapichino, pronta a recitare un ruolo da protagonista nella gara di salto in lungo, ma saranno impegnati anche Filippo Randazzo nei 60 e Federico Riva nei 1500 metri.

Iapichino, alla seconda uscita dell’anno, spera di migliorare il 6.93 realizzato lo scorso 17 gennaio ad Ancona per avvicinare la soglia dei 7 metri e riprendersi se possibile la world lead persa un paio di giorni fa in seguito al 6.97 della portoghese Agate De Sousa a Madrid. La figlia di Fiona May se la vedrà con la padrona di casa tedesca Malaika Mihambo, stella globale della specialità con all’attivo un oro olimpico e due titoli iridati.

La 23enne toscana sfiderà sulla pedana di Karlsruhe anche la francese Hilary Kpatcha e la serba Milica Gardasevic, due avversarie di medio-alto livello che possono puntare ad una buona misura. Il cast della riunione odierna in Germania comprende inoltre l’ucraina primatista mondiale di salto con l’asta Yaroslava Mahuchikh, l’etiope Birke Hailom (primatista mondiale stagionale dei 1500), le britanniche Georgia Hunter-Bell (nei 1500) e Laura Muir (sui 3000), ed il francese Azzedine Habz (1500).

Si comincia verso le 17.00 con le batterie dei 60 metri, ma la fase calda del meeting entrerà nel vivo dalle 18.00 in poi. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della grande atletica internazionale: buon divertimento!