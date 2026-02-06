LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, match valevole per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Vincere per continuare a sperare.

Non c’è davvero altra possibilità per la squadra di Peppe Poeta in questo turno europeo. Dopo il successo di martedì contro il Baskonia, l’Olimpia è obbligata a vincere anche in casa dei francesi. Sarebbe il terzo successo consecutivo per Milano e soprattutto una vittoria avvicinerebbe l’EA7 ad una sola vittoria dal decimo posto, occupato attualmente da un Monaco in totale caduta libera.

Milano arriva a Villeurbanne, però, con l’infermeria piena e c’è da capire come i giocatori dell’Olimpia avranno smaltito le fatiche di tre giorni fa, visto che davvero Poeta ha le rotazioni veramente ridotte. Questa trasferta in Francia, però, è un crocevia importante perchè sono proprio quelle partite che non si possono sbagliare contro una formazione che non ha più nessun obiettivo visto che è ultima in classifica.

L’Asvel, però, gioca libera e senza pressioni e soprattutto è reduce dal colpo in casa della Virtus Bologna. Una vittoria abbastanza a sorpresa visto che i francesi arrivavano da sei sconfitte consecutive. Una grande prova di Glynn Watson, che è sicuramente il pericolo maggiore domani per una difesa milanese che si spera sia la stessa vista nel secondo tempo contro il Baskonia.

La palla a due di Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, match valevole per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!