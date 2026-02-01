LIVE Alcaraz-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida generazionale. Spagnolo favorito, ma occhio all’eterno serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’atto finale degli Australian Open 2026, finale attesissima tra Carlos ALCARAZ e Novak DJOKOVIC per assegnare il primo Major Della stagione.

Il serbo a sorpresa é tornato a disputare un ultimo atto in un torneo del Grande Slam, lo ha fatto ribaltando un pronostico chiuso ed un disavanzo di due set a uno a Jannik Sinner. Un’impresa arrivata dopo oltre 4 ore di gioco, e che lo ha portato a disputare un’altra finale Slam dopo che l’ultima risale a Wimbledon 2024, quando pochi mesi dopo avrebbe coronato quella che é da molti considerata la più grande impresa della carriera: la vittoria olimpica. Undicesima finale a Melbourne per il re degli Australian Open, bilancio, Slam in cui vanta 10 vittorie. Oggi servirà forse la sua più grande partita per sconfiggere il numero uno del mondo.

Carlos Alcaraz arriva all’ottava finale Major forte di 6 successi. Contro Djokovic si ricordano le due vittorie di Wimbledon, nelle stagioni 2023 e 2024. Contro Alexander Zverev però in semifinale, il marciano si é imposto dopo aver dilapidato un margine di due parziali, e dopo essere stato vicinissimo alla sconfitta sul 4-3 e servizio per il tedesco. Ecco che, senza il grande avversario Sinner, anch’egli ha una chance più unica che rara per fare la storia. Vincendo oggi infatti completerebbe il Career Grand Slam. I due hanno sempre dato spettacolo nei loro precedenti scontri diretti, anche nell’ultimo in semifinale agli US Open 2025, anche se finito 3-0 per l’iberico.

