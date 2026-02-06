L’Italia sfila per ultima alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi: Brignone sulle spalle di Mosaner, inizia Milano Cortina 2026

L’Italia ha sfilato per ultima durante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in qualità di Paese ospitante, la nostra delegazione ha chiuso la parata che, come da tradizione, ha rappresentato il cuore dello spettacolo che sancisce l’avvio ufficiale della rassegna a cinque cerchi. All’evento hanno preso parte 92 Nazioni, gli azzurri hanno avuto l’onore di fare calare il sipario come da protocollo, preceduta da Francia e USA che ospiteranno le prossime edizioni.

La Cerimonia si è snodata in quattro sedi: Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo) sono stati i portabandiera dell’Italia allo Stadio San Siro di Milano, mentre Amos Mosaner (curling) e Federica Birignone (sci alpino) hanno sventolato il tricolore nella piazza di Cortina d’Ampezzo. Altre delegazioni erano presenti a Livigno e a Predazzo, le altre due sedi dove gli atleti hanno avuto la possibilità di sfilare (ma senza vessilli).

Amos Mosaner ha portato sulle spalle Brignone che ha sventolato la bandiera, hanno invece camminato all’unisono Arianna Fontana e Federico Pellegrino davanti a Sergio Mattarella (Presidente della Repubblica), Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio), Luciano Buonfiglio (Presidente del Coni).