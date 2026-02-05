Lindsey Vonn, allenamenti durissimi in palestra con il ginocchio rotto: “Non mollo”. Domenica la discesa alle Olimpiadi?

Lindsey Vonn si sta allenando alacremente nonostante la rottura del legamento crociato sinistro e punta a prendere parte alla discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica 8 febbraio (ore 11.30) sull’amatissima pista Olympia delle Tofana nella Perla delle Dolomiti. L’infortunio rimediato nella discesa di Crans Montana ha avuto gravi conseguenze, ma la fuoriclasse statunitense non demorde e vuole essere a tutti i costi della partita.

La formidabile 41enne, annunciata tra le grandi favorite della rassegna a cinque cerchi prima della brutta caduta rimediata settimana scorsa in Svizzera, ha postato sui propri profili social un video mentre si allena in palestra, con squat a corpo libero e con il bilanciere, tra cambi di direzione e salti. Un vistoso tutore alla gamba e la naturale caparbietà di un talento assoluto, che vuole essere a tutti i costi protagonista sulle nevi venete.

Il video è stato accompagnato da un messaggio inequivocabile: “Non mollo, lavoro più che posso perché accada! Grazie alla mia squadra e a tutti per il vostro incredibile supporto. Continuo a crederci“. Per prendere parte alla gara è necessario disputare almeno una prova cronometrata, il primo appuntamento è per venerdì 6 febbraio (ore 11.30) dopo la cancellazione del test odierno.

ALLENAMENTO LINDSEY VONN