Leonardo Fabbri firma la spallata d’autore e vola oltre i 22 metri! Sarebbe mondiale stagionale, ma…

Leonardo Fabbri ha iniziato la stagione con una splendida spallata sulla pedana di Parow (nei pressi di Città del Capo, Sudafrica), gettando il peso a 22.05 metri: in occasione della prima uscita di questa annata agonistica, il toscano ha superato la fettuccia dell’eccellenza e ha firmato quella che sarebbe miglior prestazione mondiale stagionale, superando di un solo centimetro il precedente world lead timbrato dallo statunitense Jordan Geist quattro giorni fa a Ostrava e confermata ieri sera a Madrid.

Dobbiamo però precisarlo: il meeting della WPA League non è inserito nel Global Calendar di World Athletics e dunque non vedremo il nostro portacolori in cima alle liste globali, ma questo non inficia la bontà tecnica della prova offerta nell’emisfero australe in coda a un lungo periodo di allenamento. Si tratta del miglior esordio di sempre per il Campione d’Europa, che ha incominciato nel miglior modo possibile il proprio cammino verso i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 22-20 marzo.

Nella serie del primatista italiano (22.98 metri nel 2024), nonché bronzo mondiale in carica all’aperto, figurano anche un 21.87 e un 21.60, oltre a tre nulli. La concorrenza era nei fatti inesistente, alle sue spalle si è piazzato il padrone di casa Reghardt Swanepoel con 18.58 metri. Il 28enne tornerà in gara mercoledì 11 marzo a Stellenbosch (Sudafrica) e poi tornerà in Europa, dove sarà impegnato in una fitta serie di appuntamenti: il 22 febbraio a Torun, il 25 febbraio a Nehvizdy (Cechia) e il 27 febbraio ai Campionati Italiani Indoor ad Ancona.