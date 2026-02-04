L’Austria domina anche il secondo SuperG di Coppa Europa a Sarntal. Allemand chiude in Top 5

L’Austria recita la parte del leone e domina anche il secondo SuperG della Coppa Europa di sci alpino femminile disputato a Sarntal. Emily Schoepf si conferma tra le più veloci e apre un podio tutto austriaco. Sara Allemand, la migliore delle azzurre, chiude in Top 5.

L’austriaca Emily Schoepf, scesa con il pettorale numero sei, taglia il traguardo con il tempo di 1:16.07 e si aggiudica la gara davanti alle sue connazionali. Al secondo posto si piazza Lisa Grill, +0.61 il suo ritardo, mentre completa il podio Anna Schilcher, +0.66 il suo distacco dalla vincitrice.

Gara dal finale amaro per Fabiana Dorigo. La tedesca conclude la sua prestazione in 1:16.74, crono che le vale la quarta posizione, e manca il podio per un solo centesimo. Sara Allemand, la migliore delle azzurre, chiude al quinto posto con 1:16.92, il suo ritardo dalla leader è di +0.85. La svizzera Stefanie Grob taglia il traguardo in sesta posizione con il tempo di 1:17.41 e accumula un distacco di +1.41 dalla testa della corsa.

L’austriaca Lena Wechner è settima con un distacco di +1.56 e precede l’italiana Ilaria Ghisalberti, ottava a +1.62. Nono posto a pari merito per la transalpina Axelle Chevrier e l’austriaca Vanessa Nussbaumer, +1.73 il distacco delle due dalla testa della corsa. Chiude in dodicesima posizione Sara Thaler con un ritardo di +1.91.

Tredicesima posizione per Federica Lani a +1.93, mentre Monica Zanoner termina diciannovesima con un ritardo di +2.55 e precede di cinque centesimi Giulia Albano, ventunesima a + 2.60. Carlotta De Leonardis chiude venticinquesima con + 2.74, Vicky Bernardi è ventiseiesima a +2.82 e Ludovica Righi ventisettesima a +2.96. Rita Granruaz chiude trentesima con un distacco di + 3.20 precedendo Ivy Schoelzhorn e Sofia Amigoni: le tre sono raccolte nel giro di cinque centesimi. Leonie Girtler chiude con un ritardo di +3.28. Finiscono ampiamente oltre la trentesima posizione le altre italiane. Arianna Putzer chiude in 1:19.78 davanti, per sedici centesimi, a Cristina Trabucchi. Giulia Mariani taglia il traguardo con +4.46, Agnese Pais Bianco la segue a +4.50 e precede Giorgia Vittoria Orsenigo, + 4.68 il ritardo di quest’ultima.