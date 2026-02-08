Laura Pirovano: “Non ho spinto tanto nel tratto centrale, ero molto agitata in partenza”

Laura Pirovano rimanda ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della carriera ma si conferma una delle velociste più forti al mondo, centrando un buon sesto posto nella discesa libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sciatrice trentina, al debutto assoluto in una rassegna a Cinque Cerchi, ha completato la gara odierna sull’Olympia delle Tofane con un distacco di 98 centesimi dalla vincitrice Breezy Johnson e a 35 centesimi dal terzo posto occupato da Sofia Goggia.

“Sono contentissima di aver fatto la mia prima gara olimpica, è stata un’emozione fortissima, infatti ero super agitata in partenza. Sono contenta di come ho sciato, ma penso di non aver spinto tanto nel tratto centrale. Comunque ho fatto tutto quello che mi sentivo di fare, quindi sono contenta così“, le prime impressioni a caldo dell’azzurra in mixed zone ai microfoni della Rai.

Pirovano ci riproverà nei prossimi giorni nella combinata a squadre e soprattutto in super-G: “Non vedo l’ora di riaprire il cancelletto e di godermi ancora tutte le chance che ho. Il superG può favorirmi? Spero di sì, ma bisognerà vedere la tracciatura, perché tutto dipenderà da quella, ed anche dal pettorale di partenza. Poi vedremo, ma darò sicuramente tutto“.