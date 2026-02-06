Laura Pirovano competitiva in prova a Cortina: “Pista un po’ scivolosa dopo la sosta, ogni dettaglio conta”

Sensazioni positive per Laura Pirovano al termine della prima prova cronometrata di discesa sull’Olympia delle Tofane in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sciatrice trentina ha firmato il nono tempo assoluto (il settimo non considerando chi ha saltato almeno una porta), a 1.24 dal miglior riscontro cronometrico della statunitense Jacqueline Wiles ma molto vicina a tutte le altre big.

“La pista è davvero bella, divertente. La sosta l’ha resa un po’ scivolosa, ma per i prossimi giorni col freddo potrà essere ancora più bella. Sono le mie prime Olimpiadi e quindi cerco di godermele al massimo. È una pista talmente completa e talmente poco banale che ogni curva ed ogni dettaglio contano. Ci sono molti dossi, quest’anno e si dovrà stare davvero attente dappertutto. Per fortuna tendenzialmente guardo il bicchiere mezzo pieno e di Crans Montana mi sono portata dietro la sensazione della grande prestazione che stavo facendo“, le parole della 28enne azzurra riportate dalla FISI dopo il primo training ufficiale in vista della gara di domenica.

Meno brillante stamattina Nicol Delago, vincitrice lo scorso 17 gennaio della discesa libera di Tarvisio, che non è andata oltre il 19° posto a oltre due secondi dalla vetta: “La neve è un po’ molle, ma credo che si evolverà bene e ci sarà un bel manto nei prossimi giorni. La pista è bellissima, si salta molto più degli ultimi anni, c’è da lavorare bene il terreno. Avere le emozioni in casa è una grande emozione, si respira un’aria abbastanza diversa dal solito“.