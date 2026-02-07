Larissa Iapichino sfida Mihambo e mette nel mirino i 7 metri a Karlsruhe. In gara anche altri due azzurri

Nella giornata di domenica 8 febbraio andrà in scena il Meeting di Karlsruhe, valevole come quinta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La località tedesca accoglierà tanti protagonisti internazionali di alto livello tra cui Larissa Iapichino, che affronterà domani la seconda gara dell’anno dopo l’ottimo 6.93 dello scorso 17 gennaio ad Ancona.

La campionessa d’Europa al coperto in carica spera di migliorarsi ulteriormente, nel tentativo di riprendersi la world lead persa il 6 febbraio in seguito al 6.97 realizzato dalla portoghese Agate De Sousa. Il sogno della 23enne toscana sarebbe quello di volare per la seconda volta in carriera sopra i 7 metri, una barriera infranta solamente all’aperto con il 7.06 del 31 maggio 2025 a Palermo.

La figlia di Fiona May troverà a Karlsruhe la fenomenale padrona di casa tedesca Malaika Mihambo, che vanta in bacheca due titoli mondiali e un oro olimpico conquistato a Tokyo nel 2021, anche se la sua prima uscita stagionale non è stata brillante (6.56 a Dusseldorf). Le altre avversarie principali di Iapichino saranno la francese Hilary Kpatcha e la serba Milica Gardasevic.

Presenti per l’Italia anche Filippo Randazzo, reduce dal personale sui 60 siglato a Parigi il 25 gennaio con 6.59, e Federico Riva al debutto stagionale nei 1500. Tra le stelle più luminose del meeting ci sono sicuramente l’ucraina primatista mondiale di salto con l’asta Yaroslava Mahuchikh, l’etiope Birke Hailom (primatista mondiale stagionale dei 1500), le britanniche Georgia Hunter-Bell (nei 1500) e Laura Muir (sui 3000), ed il francese Azzedine Habz (1500).