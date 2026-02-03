L’annuncio shock di Lindsey Vonn: “Ho rotto il crociato sinistro, ma domenica sarò in gara”

È una delle star delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il pubblico dello sci alpino ha rischiato di non vedere in gara Lindsey Vonn a causa della bruttissima caduta arrivata nella discesa libera di Crans Montana di venerdì scorso.

Oggi la statunitense è intervenuta in conferenza stampa proprio a Cortina per chiarire la sua condizione fisica e, soprattutto, confermare la sua partecipazione a Cinque Cerchi.

Le parole della fuoriclasse statunitense: “A Crans Montana ho completamente rotto il crociato sinistro. Farò tutto quello che potrò per essere al cancelleto di partenza domenica a Cortina”.

E aggiunge: “Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso”. Concludendo con una speranza: “Oggi ho indossato gli sci e mi sono sentita stabile, in confidenza”.