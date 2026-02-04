La Stelvio miete la prima vittima: brutta caduta per Fredrik Moeller, si teme un grave infortunio

Non iniziano bene le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nel corso della prima prova cronometrata della discesa maschile, in corso a Bormio, sulla pista Stelvio, è caduto il norvegese Fredrik Moeller, e per lui si teme un serio infortunio.

Il norvegese è caduto poco dopo il secondo intermedio, e pare aver riportato problemi ad una spalla: la prova è stata interrotta abbastanza a lungo prima per trasportarlo verso la zona di arrivo, e poi per consentire l’arrivo dell’elicottero, che porterà l’atleta in ospedale.

In stagione Moeller era caduto in discesa in Val Gardena a dicembre, ma non aveva riportato problemi: in caso di infortunio la Norvegia perderebbe anche un valido elemento per la combinata a squadre, rischiando di affossare degli ottimi slalomisti con discesisti non all’altezza della concorrenza.