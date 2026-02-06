La sorpresa di Sergio Mattarella alle Olimpiadi, Valentino Rossi guida il tram! Laura Pausini, inno magistrale

C’era grande attesa per scoprire l’annunciata sorpresa di Sergio Mattarella durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e il siparietto simpatico non ha deluso le aspettative. Dopo l’esecuzione di “Nel blu dipinto di blu” da parte di Mariah Carey, è stato trasmesso un video di un tram storico lungo le vie di Milano: diverse persone salivano a bordo e seduto di spalle si vedeva un uomo con una folta chioma bianca. Era la testa del Presidente della Repubblica, davvero inconfondibile, come il suo cappotto.

A un certo punto è caduto un peluche a due bambini, una mano adulta l’ha raccolta ed è stato inquadrato il volto dell’uomo, che era appunto quello del nostro Capo di Stato. Sergio Mattarella si alza, sta per uscire e va a salutare il conducente del tram che è Valentino Rossi! Il pluri campione del mondo di MotoGP indossava la tipica divisa del conducente, meritandosi uno spazio simpatico nel cuore dello spettacolo che ha ufficialmente aperto questa edizione dei Giochi.

Terminato il filmato, è stato annunciato Sergio Mattarella, che ha così preso il proprio posto in tribuna d’onore insieme a Kirsty Coventry, Presidente del CIO. A seguire Laura Pausini ha intonato l’Inno di Mameli ed è stata alzata la bandiera italiana, entrando nel vivo della manifestazione.