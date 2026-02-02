La curiosa statistica nella top-10 aggiornata del ranking WTA

Oggi, lunedì 2 febbraio, è giornata di aggiornamento della classifica mondiale del tennis. In campo femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka resta saldamente al comando, davanti alla polacca Iga Świątek e alla kazaka Elena Rybakina, che ha ridotto il divario grazie al successo nella finale degli Australian Open 2026 proprio contro Sabalenka.

C’è però un altro dato che suscita particolare interesse ed è legato a una novità assoluta: per la prima volta nella storia, due madri figurano contemporaneamente nella top-10 del ranking mondiale. Il riferimento è alla svizzera Belinda Bencic e all’ucraina Elina Svitolina, rispettivamente numero 9 e numero 10 del mondo.

L’elvetica, reduce da un brillante percorso con la Svizzera in United Cup, è stata sorprendentemente eliminata al secondo turno dello Slam di Melbourne, ma occupa la nona posizione in classifica grazie al meccanismo delle scadenze. Discorso diverso per Svitolina, capace di spingersi fino alle semifinali del Major australiano e di raccogliere i punti necessari per rientrare nel gruppo d’élite.

Risultati che testimoniano come, nel tennis femminile moderno, sia possibile tornare a livelli di altissima competitività e rendere al meglio anche dopo la maternità.