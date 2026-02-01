La classifica dei vincitori dei Grand Slam nel tennis: Alcaraz si porta a -17 da Djokovic a soli 22 anni

L’esito della finale del torneo di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sorride allo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale in uno scontro generazionale supera il veterano serbo Novak Djokovic in quattro set, dopo aver concesso il primo al balcanico.

Djokovic resta così fermo a 24 titoli Slam, mentre lo spagnolo Rafael Nadal è a quota 22, infine lo svizzero Roger Federer si attesta sul gradino più basso del podio a quota 20 affermazioni. Nonostante siano stati coevi, i Big 3, dunque, si sono spartiti in maniera quasi equi i tornei del Grand Slam.

Dall’altro lato dello scontro generazionale, però, con 14 anni e 3 mesi in meno del serbo, c’è Carlos Alcaraz, che a 22 anni ed 8 mesi completa il Career Grand Slam, portandosi a quota 7 titoli vinti, con quello odierno che è il primo a Melbourne, mentre per gli altri tre tornei Major ci sono per l’iberico due titoli ciascuno.

GIOCATORI COL MAGGIOR NUMERO DI TORNEI DEL GRAND SLAM

Novak Ðjoković 24

Rafael Nadal 22

Roger Federer 20

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

Björn Borg 11

Rod Laver 11

Bill Tilden 10

Andre Agassi 8

Jimmy Connors 8

Ivan Lendl 8

Ken Rosewall 8

Fred Perry 8

Henri Cochet 8

Max Décugis 8

Mats Wilander 7

John McEnroe 7

John Newcombe 7

René Lacoste 7

William Renshaw 7

William Larned 7

Richard Sears 7

Carlos Alcaraz 7

Boris Becker 6

Stefan Edberg 6

Don Budge 6

Jack Crawford 6

Laurie Doherty 6

Anthony Wilding 6