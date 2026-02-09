Jannik Sinner si racconta: “Lo sci mi manca, ma oggi ho più paura degli infortuni”

Archiviata la parentesi degli Australian Open e con l’esordio all’ATP500 di Doha all’orizzonte, Jannik Sinner si è raccontato in un’intervista a Vogue, concedendosi una pausa di riflessione lontano dal cemento e più vicina alla neve. Alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina, il numero due del mondo del tennis ha ripercorso il suo passato sugli sci, il rapporto con la montagna e il legame con alcuni protagonisti dello sci mondiale. L’intervista è stata realizzata prima del grave infortunio subito a Cortina da Lindsey Vonn.

Sinner ha parlato innanzitutto del suo rapporto con lo sci, oggi vissuto con maggiore cautela rispetto agli anni della formazione: “E’ un rapporto speciale. Quando sono a casa d’inverno mi piace molto andare a sciare, ma ho iniziato a essere molto, molto attento, quattro o cinque anni fa… Dovevo assicurarmi che non succedesse nulla. [Prima di allora] penso di non essere stato abbastanza ‘maturo’… Ho iniziato a rendermi conto che gli infortuni possono verificarsi molto rapidamente. Certo, però, guardo, osservo e seguo molto lo sci“.

Un’attenzione figlia della consapevolezza acquisita con il tennis professionistico, che lo porta oggi a vivere la neve più da spettatore che da protagonista: “Lo seguo molto. Mi piace molto, ci sono atleti italiani davvero bravissimi. Ma per quanto mi riguarda, sicuramente ci vado sempre meno. Semplicemente per il semplice fatto che puoi farti male e non sai mai cosa può succedere“.

Il rimpianto, però, resta legato alle sensazioni forti che solo la velocità può regalare: “L’unica cosa che mi manca davvero dello sci è l’adrenalina. Direi che lo sci ha un tipo di pressione diverso, però. Devi dare il massimo senza sapere esattamente dove ti trovi. Nel tennis, hai un aiuto enorme perché sai sempre il punteggio. E sai che, a volte, potresti giocare all’80% solo per passare il turno. Per quel giorno è sufficiente. Ma lo sci non è affatto così. Vai e basta, e non hai idea di cosa succederà finché non hai finito“.

Un confronto che mette in luce due mondi competitivi molto diversi, soprattutto sul piano mentale: “Quindi c’è questa pressione, e per me si è trasformata soprattutto in dubbi. Quindi penso che forse mi sia piaciuta un po’ meno la parte competitiva. Ma, per quanto riguarda ciò che mi manca, direi sicuramente l’adrenalina. Mi manca andare veloce“.

Cresciuto tra le montagne dell’Alto Adige, Sinner racconta come lo sci fosse una scelta quasi naturale: “Da dove vengo io, siamo fortunati perché apro la porta di casa e lì c’è la pista. Quindi è stato naturale dedicarmi subito allo sci. Per chi vive al mare, si va a nuotare. Per noi è lo stesso con la neve. Se sei un bravo sciatore da dove veniamo noi, non sei bravo solo in Italia, sei bravo in tutto il mondo. Il tennis non è così!“.

Ma è stato l’aspetto dell’impegno e dell’errore a segnare la distanza definitiva: “Ma dove ho iniziato a fare fatica è stato con l’impegno… puoi impiegare un sacco di tempo perché tutto finisca in un secondo. Ho fatto davvero fatica ad assimilare la mentalità che un errore può costarti caro, capisci? Nel tennis, puoi commettere un errore dopo l’altro, ma forse rimarrai comunque in partita“.

Nel suo presente restano vivi i rapporti con chi ha condiviso quel percorso sulla neve: “Ultimamente sono in contatto con Giovanni Franzoni. Ha la mia età. E poi, la storia che abbiamo è che gareggiavamo insieme. È bello essere in contatto. Poi sono molto amico di Lindsey Vonn. Direi che i più grandi atleti hanno molto coraggio“.